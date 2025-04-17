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        Nevşehir Belediyespor Hokey Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na hazırlanıyor

        Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Avrupa Kulüpler Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:06 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:24
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        Nevşehir Belediyespor Hokey Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na hazırlanıyor
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        Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Avrupa Kulüpler Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

        Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Nevşehir Belediyespor, Avrupa Hokey Federasyonu tarafından 18-21 Nisan'da Konya'da düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange-1 müsabakalarına katılacak.

        Hokey sporunu Türkiye'de markalaştırmayı amaçlayan Nevşehir Belediyespor, başantrenör Mahmut Yunus Cengiz'in yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şampiyonluk kupasını kente getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Türk hokeyinin çok hızlı geliştiğini kaydeden Arı, "Bu hafta Türk hokeyi adına gurur verici bir hafta diyebilirim. Nevşehir Belediyespor olarak hokey branşıyla ilimizi profesyonel manada en üst seviyedeki ligde temsil ediyoruz. Geçtiğimiz yıl itibarıyla başarılarına şahitlik ettiğimiz hokey takımımızın inşallah bu başarıları ilerleyerek devam edecek. Takımımıza canı gönülden başarılar diliyorum ve Avrupa şampiyonluğu bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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