Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de iki gençten birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına neden olan sürücüye hapis cezası

        Nevşehir'de otomobiliyle çarptığı iki gençten birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan sürücü, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de iki gençten birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına neden olan sürücüye hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de otomobiliyle çarptığı iki gençten birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan sürücü, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık İ.S.K. ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık İ.S.K. (20) savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu belirtti.

        Müşteki avukatı, sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Sanık avukatı da kazanın gerçekleştiği yolda hız sınırıyla ilgili uyarı olmadığını iddia ederek, sanığın beraatini talep etti.

        - Mahkeme başkanından maktulün anne ve babasına tepki

        Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada "Adalete güveniyorum. 17 yıllık emeğim heba oldu" diyen Tuğrul Arda Teryaki'nin annesi ve babasının duruşmaya katılmamasına tepki gösterdi.

        "Arda için adalet istiyoruz' diyenler nerede?" ifadesiyle tepkisini dile getiren mahkeme başkanı, ailenin şikayetten vazgeçmiş olmasının verilecek kararı etkilemeyeceğini, adaleti dışarıda arayanların kendi aralarında girdiği iddia edilen maddi pazarlıkların utanç vesilesi olduğunu belirterek, "Sizler dışarıda neyin pazarlığını yaparsanız yapın, yargının kararı değişmeyecek. Dün Arda için adalet isteyenler, bugün duruşmaya bile gelmedi." dedi.

        Sanık İ.S.K'ye "taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet verme" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

        - Olay

        Nevşehir'de İ.S.K. idaresindeki 50 AK 703 plakalı otomobil, 11 Ocak'ta, Raşitbey Mahallesi Akın Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Tuğrul Arda Teryaki (17) ile Ekrem Korkutmaz'a (18) çarpmış, Teryaki ve Korkutmaz Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Daha sonra Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Teryaki, 14 Ocak'ta yaşam mücadelesini kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü İ.S.K. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi

        Benzer Haberler

        Nevşehir Belediyespor Hokey Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na hazırlan...
        Nevşehir Belediyespor Hokey Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na hazırlan...
        Nevşehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılar azaldı
        Nevşehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılar azaldı
        Koruyucu aile ortamındaki çocuklar, Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetti
        Koruyucu aile ortamındaki çocuklar, Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetti
        Nevşehir'de devrilen aracın sürücüsü yaralandı
        Nevşehir'de devrilen aracın sürücüsü yaralandı
        Nevşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu
        Nevşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu
        Nevşehir'de öğrencilerin faydalanacağı kütüphane hizmete açıldı
        Nevşehir'de öğrencilerin faydalanacağı kütüphane hizmete açıldı