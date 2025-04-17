Nevşehir'de iki gençten birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına neden olan sürücüye hapis cezası

Nevşehir'de otomobiliyle çarptığı iki gençten birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan sürücü, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık İ.S.K. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık İ.S.K. (20) savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu belirtti.

Müşteki avukatı, sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Sanık avukatı da kazanın gerçekleştiği yolda hız sınırıyla ilgili uyarı olmadığını iddia ederek, sanığın beraatini talep etti.

- Mahkeme başkanından maktulün anne ve babasına tepki

Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada "Adalete güveniyorum. 17 yıllık emeğim heba oldu" diyen Tuğrul Arda Teryaki'nin annesi ve babasının duruşmaya katılmamasına tepki gösterdi.

"Arda için adalet istiyoruz' diyenler nerede?" ifadesiyle tepkisini dile getiren mahkeme başkanı, ailenin şikayetten vazgeçmiş olmasının verilecek kararı etkilemeyeceğini, adaleti dışarıda arayanların kendi aralarında girdiği iddia edilen maddi pazarlıkların utanç vesilesi olduğunu belirterek, "Sizler dışarıda neyin pazarlığını yaparsanız yapın, yargının kararı değişmeyecek. Dün Arda için adalet isteyenler, bugün duruşmaya bile gelmedi." dedi.