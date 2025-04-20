Nevşehir'de zabıta pazar esnafını denetledi
Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde esnafı denetledi.
Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde esnafı denetledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli ve ekonomik alışveriş yapabilmesi için denetim yaptı.
Pazardaki tezgahları inceleyen ekipler, fiyat etiketi, ürün tazeliği, tartılar ve hijyen koşullarını denetledi.
Standartlar konusunda esnafı uyaran ekipler, kural ihlalinde karşılaşabilecekleri cezai işlemler hakkında bilgi verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Arı, denetimlere tüketici mağduriyetini önlemek amacıyla devam edileceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi ve haksız fiyat artışlarına maruz kalmaması için ekiplerimiz düzenli olarak sahada çalışmalarını yürütüyor. Denetimlerimizle halkımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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