Kapadokya'da vadi yürüyüşünde sakatlanan İspanyol turist hastaneye kaldırıldı

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Paskalya tatili için Kapadokya'yı tercih eden Rosario Munzo Sanchez, Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi'nde yürüyüş etkinliğine katıldı.

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