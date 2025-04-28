Nevşehir'de balkondan sokaktaki çöp konteynerine düşen çocuk yaralandı

Görüntüde çocuğun yüksekten çöp konteynerine çarptıktan sonra içine düşmesi, çöp konteynerindeki kedinin dışarı çıkması ve annesinin çocuğu konteynerden çıkarması ve polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kapucubaşı Mahallesi'ndeki binanın birinci katındaki evlerinin balkonunda oynarken demir parmaklık arasından geçen ve dengesini kaybeden 2 yaşındaki Suriye uyruklu M.N.M, sokaktaki çöp konteynerine düştü.

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