Nevşehir'de balkondan sokaktaki çöp konteynerine düşen çocuk yaralandı
Nevşehir'de bir çocuğun evlerinin balkonundan sokaktaki çöp konteynerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Nevşehir'de bir çocuğun evlerinin balkonundan sokaktaki çöp konteynerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Kapucubaşı Mahallesi'ndeki binanın birinci katındaki evlerinin balkonunda oynarken demir parmaklık arasından geçen ve dengesini kaybeden 2 yaşındaki Suriye uyruklu M.N.M, sokaktaki çöp konteynerine düştü.
Vücudundan kırıklar oluşan çocuk, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Çocuğun düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde çocuğun yüksekten çöp konteynerine çarptıktan sonra içine düşmesi, çöp konteynerindeki kedinin dışarı çıkması ve annesinin çocuğu konteynerden çıkarması ve polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması yer alıyor.
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