NEVÜ öğrencileri fidan dikim etkinliğinde buluştu

Hacı Bektaş Veli'nin hayatı hakkında bilgi alan öğrencilerin, kültürel mirası tanımaları ve çevre bilincini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Bahurlu tarafından, ilçedeki Hacı Bektaş Veli Dergahı'nın tarihsel süreçteki oluşumu, restorasyon çalışmaları, mimari yapısı anlatıldı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Sufi Kulübü öğrencileri bir araya geldi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, "Her öğrenci bir fidan" etkinliği kapsamında fidanları üniversite yerleşkesinde toprakla buluşturdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.