Nevşehir'de ilkokul öğrencileri fidan dikti

Programa, okul müdürü Yasin Özer, sınıf öğretmeni Yeşim Ceylan ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü'nün "yeşil çevre" projesi kapsamında Hacı Asım Atabilen İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile Göre beldesi yakınlarındaki dağlık arazide etkinlik düzenlendi.

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