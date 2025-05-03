Nevşehir'de seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
Nevşehir'de seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.
Nevşehir'de seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İrşat Caddesi'nde, O.Ü. idaresindeki 50 ACS 308 plakalı minibüs seyir halindeyken alev aldı.
Aracın motor kısmında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken, minibüste hasar oluştu.
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