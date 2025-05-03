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        Nevşehir'de seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

        Nevşehir'de seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 19:30 Güncelleme: 03.05.2025 - 19:51
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        Nevşehir'de seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
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        Nevşehir'de seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İrşat Caddesi'nde, O.Ü. idaresindeki 50 ACS 308 plakalı minibüs seyir halindeyken alev aldı.

        Aracın motor kısmında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Olayda yaralanan olmazken, minibüste hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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