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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, şehit Astsubay Uzun'un ailesine taziye ziyareti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir'de, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:39 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:41
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, şehit Astsubay Uzun'un ailesine taziye ziyareti
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir'de, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Yılmaz, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında, 29 Nisan'da gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un Nevşehir'deki ailesini ziyaret etti.

        Şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Yılmaz, bugüne kadar vatan, millet ve maneviyat için şehit düşenlere Allah'tan rahmet niyaz etti, gazilere minnet ve şükranlarını ifade etti.

        Devlet ve toplum olarak şehitlerin ailesine en güzel şekilde sahip çıkma ve onların yanında bulunmanın görevleri olduğunu dile getiren Yılmaz, bu görevi hep birlikte en güzel şekilde yapacaklarına inandığını söyledi.

        Yılmaz, ayrıca, ildeki programları kapsamında, Nevşehir Valiliği, Kapadokya Üniversitesi ile Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne de ziyarette bulundu.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ziyaretlerinde, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Emre Çalışkan ve Süleyman Özgün, Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da eşlik etti.

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