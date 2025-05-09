Nevşehir'de başka bir araca çarpan otomobil su kanalına düştü

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Y.T. ile yanındaki kişi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.T'nin kullandığı otomobil ise savrularak park halindeki 34 MVS 760 ve 50 NV 780 plakalı araçlara çarparak durabildi.

Nevşehir'de bir otomobilin aynı güzergahta seyreden başka bir otomobile çarparak su kanalına düşmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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