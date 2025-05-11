Kozaklı'daki fizik tedavi hastanesi, termal su ve robotik cihazlarla hastalara umut oluyor

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, termal su havuzları ve ileri teknoloji robotik cihazlarla engelli ve felçli bireylere umut oluyor.

Sağlık Bakanlığınca 2011 yılında açılan ve 190 personelin çalıştığı hastanede, bugüne kadar 17 bin 668 yatan hastaya tedavi hizmeti verildi.

Termal tedavi konusunda uluslararası kabul gören Alman Kaplıcalar Birliğinin sınıflandırmasına göre A ve C grubu şifalı sular kategorisinde yer alan Kozaklı'nın doğal termal kaynakları, fizik tedavi hastalıklarının iyileşme sürecinin hızlandırılması amacıyla kullanılıyor.

Hastanede, nörolojik veya ortopedik problemlere bağlı olarak kaybedilen yürüme yetisinin yeniden kazandırılması amacıyla geliştirilmiş robotik yürüme ve terapi sistemleriyle hizmet sunuluyor.

Hastalara engel durumlarına göre kaplıca sularıyla doldurulan termal havuzlarda çeşitli egzersizler yaptıran görevliler, farklı birimlerdeki tedavi seanslarıyla onların yeniden sağlıklarına kavuşabilmesi için çaba gösteriyor.

Yurt içinde hastaların randevu sistemi üzerinden başvuru yapabildiği hastanede, kadın ve erkeklere özel 2 termal havuz, farklı branşlarda destek sunulan 5 fizik tedavi salonu bulunuyor.

- "Sedyeyle gelip yürüyerek gönderdiğimiz hastalarımız var"

Hastanenin başhekimi Dr. Sedat Orhan, AA muhabirine, hastanede modern tedavi yöntemlerini doğal şifa kaynaklarıyla birleştirerek hizmet sunduklarını söyledi.

İlçenin hem sağlık turizmine katkı sağladığını hem de tedavi görenlere yeniden adım atabilmenin mutluğunu yaşattığını dile getiren Orhan, şöyle konuştu:

"Özel hasta dediğimiz engelli hastalara hizmet vermekteyiz. Hastalarımız verilen hizmetten oldukça memnun. Kaynağında sıcaklığı 100 dereceye kadar ulaşan kıymetli bir su. Radon ve kükürt açısından zengin ve bizim tedavimizde önemli yeri olan paydaşımız. Aynı zamanda teknolojik aletlerden de ciddi şekilde faydalanıyoruz. Robotik yürüme cihazlarımızda ve termal su havuzlarında yılda ortalama 7 bin seans vererek hastalarımızı tedavi ediyoruz.

Rehabilitasyon, tedavimizin önemli parçalarından. Hastalarımızın takibini taburcu edildikten sonra da yapıyoruz. Hastanemize sedyeyle gelip tekerlekli sandalye, baston veya yürüyerek gönderdiğimiz hastalarımız var. Memnuniyet oranlarımız yüzde 90'ın üzerinde. Türkiye'nin 81 ilinden hastamız mevcut ve çok ciddi talep var. Talepleri elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz."