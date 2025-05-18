Bisiklet tutkunları "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde liderlik için mücadele edecek

Nevşehir'de gelecek ay düzenlenecek "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde sporcular farklı kategorilerde liderlik için mücadele edecek.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali, Salcano ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi desteklerinde, Shimano ve PT Academy sponsorluğunda gerçekleşecek.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'da, 13-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek yarışlarda, yol bisikletçilerinin yanı sıra Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcuları da bir araya gelecek.

Kapadokya'nın peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri arasında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, 14 Haziran Cumartesi günü Salcano sponsorluğundaki "Büyük Sürüş", 111 kilometrelik parkurda koşulacak.

Amatör bisikletçilerin yer alacağı "Büyük Sürüş", farklı seviyelerdeki parkurlarda her yaş ve yetenek seviyesinden bisiklet tutkununa hitap edecek.

Ürgüp merkezden sabah 08.00'de verilen startla pedal basacak sporcular, etapları geçerek yeniden Ürgüp ilçe merkezindeki bitiş çizgisine ulaşacak.