Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Bisiklet tutkunları "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde liderlik için mücadele edecek

        Nevşehir'de gelecek ay düzenlenecek "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde sporcular farklı kategorilerde liderlik için mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:30 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklet tutkunları "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde liderlik için mücadele edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de gelecek ay düzenlenecek "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde sporcular farklı kategorilerde liderlik için mücadele edecek.

        Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali, Salcano ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi desteklerinde, Shimano ve PT Academy sponsorluğunda gerçekleşecek.

        UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'da, 13-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek yarışlarda, yol bisikletçilerinin yanı sıra Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcuları da bir araya gelecek.

        Kapadokya'nın peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri arasında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, 14 Haziran Cumartesi günü Salcano sponsorluğundaki "Büyük Sürüş", 111 kilometrelik parkurda koşulacak.

        Amatör bisikletçilerin yer alacağı "Büyük Sürüş", farklı seviyelerdeki parkurlarda her yaş ve yetenek seviyesinden bisiklet tutkununa hitap edecek.

        Ürgüp merkezden sabah 08.00'de verilen startla pedal basacak sporcular, etapları geçerek yeniden Ürgüp ilçe merkezindeki bitiş çizgisine ulaşacak.

        15 Haziran Pazar günü ise Kapadokya'nın çeşitli vadi ve rotalarını içinde barındıran Gravel ve E-Gravel yarışı 50 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

        Ürgüp ilçe merkezinden saat 09.00'da başlayacak yarış, aynı yerde sona erecek. Zorlu arazi koşulları arasındaki gravel yarışlar, hızın ve stratejinin birleştiği macera arayan bisikletçilerin dayanıklılıklarını ve teknik becerilerini test edecek.

        15 Haziran'da dağ bisikleti sporcuları da patika tırmanışı, iniş yapma, engelleri aşma ve keskin virajlarda pedal basacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"

        Benzer Haberler

        Kadınlar yetiştirdikleri su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor
        Kadınlar yetiştirdikleri su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor
        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
        GRAFİKLİ - Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, 4 ayda 700 bine yakın ziyar...
        GRAFİKLİ - Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, 4 ayda 700 bine yakın ziyar...
        Eşi bıçakladıktan sonra kaçmak isterken balkondan düştüğü öne sürülen İpek...
        Eşi bıçakladıktan sonra kaçmak isterken balkondan düştüğü öne sürülen İpek...
        Nevşehir'de balkondan düşerek ölen kadının kocası tutuklandı
        Nevşehir'de balkondan düşerek ölen kadının kocası tutuklandı
        Gastronomi öğrencileri, büyüklerinden öğrendikleri yöresel lezzetleri gelec...
        Gastronomi öğrencileri, büyüklerinden öğrendikleri yöresel lezzetleri gelec...