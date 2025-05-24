Nevşehir'de Slow Food Yeryüzü Pazarı açıldı
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde "Slow Food Yeryüzü Pazarı" açıldı.
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde "Slow Food Yeryüzü Pazarı" açıldı.
Kapadokya Üniversitesi Sanat Yerleşkesi'nde düzenlenen programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, "Kapadokya Uçhisar Yeryüzü Pazarı Projesi"nin, kadın üreticileri destekleyerek doğayla uyumlu üretim yöntemlerini teşvik ettiğini söyledi.
Yerel tohumları, geleneksel tarım pratiklerini ve özgün gastronomi değerlerini korumaya yönelik bütüncül bir yaklaşımı esas aldıklarını anlatan Şimşek, "Ajans olarak bizler, kırsal kalkınmayı destekleyen, üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltan ve yerel ekonomiyi güçlendiren bu tür örnek projeleri, yerel kalkınma vizyonumuzun vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz." diye konuştu.
Slow Food Türkiye Koordinatörü Yasmina Lokmanoğlu ise "Güzel bir örnek oluşturduk. Güzel bir birliktelikle başladık. Çok iyi bir takımız." dedi.
Konuşmaların ardından yerleşke yakınında kurulan Slow Food Yeryüzü Pazarı'nın açılışı kurdele kesilerek yapıldı.
Nevşehir Valisi Ali Fidan, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kapadokya, doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve peribacaları ile yeraltı şehirleri ile öne çıkan bir bölgemizdir. Bölgemiz onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış ve binlerce yıla dayanan bir kültürü var." şeklinde konuştu.
Bölgenin gastronomi ve yemek kültürüyle öne çıkmasını önemsediklerini dile getiren Fidan, "Üreticilerimizin, aracı olmaksızın doğrudan tüketiciye ulaşmasını, doğal üretim zincirinin bozulmamasını, organik üretimin teşvik edilmesini önemsiyoruz. Kadın kooperatiflerimizi destekleyerek bu tür faaliyetlerin ilimizde daha da artmasını arzu ediyoruz." dedi.
Pazarda ev yemekleri satarak aile bütçesine katkıda bulunan Emine Ceylan da aracılar olmadığı için kendilerinin de halkın da kazandığını belirtti.
Hüseyin Gümüş ise ürettikleri polen, propolis ve bal çeşitlerini pazarda satışa sunduklarını ifade etti.
Tuğba Görgün ise "Tarlada çilek üretiyoruz. Ürünlerimizin halka satışını aracı olmadan kendimiz sağlıyoruz." diye konuştu.
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