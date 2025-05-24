Nevşehir'de Slow Food Yeryüzü Pazarı açıldı

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde "Slow Food Yeryüzü Pazarı" açıldı.

Kapadokya Üniversitesi Sanat Yerleşkesi'nde düzenlenen programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, "Kapadokya Uçhisar Yeryüzü Pazarı Projesi"nin, kadın üreticileri destekleyerek doğayla uyumlu üretim yöntemlerini teşvik ettiğini söyledi.

Yerel tohumları, geleneksel tarım pratiklerini ve özgün gastronomi değerlerini korumaya yönelik bütüncül bir yaklaşımı esas aldıklarını anlatan Şimşek, "Ajans olarak bizler, kırsal kalkınmayı destekleyen, üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltan ve yerel ekonomiyi güçlendiren bu tür örnek projeleri, yerel kalkınma vizyonumuzun vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz." diye konuştu.

Slow Food Türkiye Koordinatörü Yasmina Lokmanoğlu ise "Güzel bir örnek oluşturduk. Güzel bir birliktelikle başladık. Çok iyi bir takımız." dedi.

Konuşmaların ardından yerleşke yakınında kurulan Slow Food Yeryüzü Pazarı'nın açılışı kurdele kesilerek yapıldı.