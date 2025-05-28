Nevşehir Valisi Fidan, Suvermez Kapadokya Spor'u kabul etti

NevşehirValisi Ali Fidan, Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off şampiyonu olarak TFF 3. Lig’e yükselen Suvermez Kapadokya Spor Kulübü Başkanı Emine Türkmen Demir ve futbolcuları makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Fidan, elde ettikleri başarı dolayısıyla kulüp yönetimini ve sporcuları kutladı.

Fidan, "2024-2025 yılı Amatör Lig şampiyonu olarak 3. Lig'e yükselen, şehrimizi ve bizleri gururlandıran Suvermez Kapadokya Spor oyuncularımızı ve teknik heyetini gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıların 3. Lig'de de artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.