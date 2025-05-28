Nevşehir'de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı
Nevşehir'de minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Nevşehir'de minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ürgüp karayolu Kavak mevkisinde C.K. idaresindeki 50 ABG 552 plakalı minibüsün çarpması sonucu, A.Ç. idaresindeki motosiklet orta refüje savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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