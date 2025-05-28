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        Nevşehir'de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı

        Nevşehir'de minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 22:38 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:38
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        Nevşehir'de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı
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        Nevşehir'de minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ürgüp karayolu Kavak mevkisinde C.K. idaresindeki 50 ABG 552 plakalı minibüsün çarpması sonucu, A.Ç. idaresindeki motosiklet orta refüje savruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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