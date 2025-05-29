Nevşehir'de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine 2000 Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenledi.
Operasyonda fuhşa teşvik, temin ve aracılık suçlarını işledikleri iddiasıyla F.K, Ş.Ç. ve H.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildi, 3 lüks araca el konuldu.
Polis ekipleri, iş yerini mühürledi.
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