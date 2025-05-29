Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Anne, baba ve bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada, otomobilde bulunan anne, baba ve 1 yaşındaki bebek ile minibüste bulunan 2'si turist 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Nevşehir-Kayseri kara yolunda seyrederken Bozca köyü mevkisinde karşı yola geçen 34 DPA 759 plakalı otomobil, turist taşıyan 50 ADL 515 plakalı minibüs ve 50 NV 525 plakalı tır ile çarpıştı.

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