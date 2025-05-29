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        Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 18:32 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:45
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        Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

        Nevşehir-Kayseri kara yolunda seyrederken Bozca köyü mevkisinde karşı yola geçen 34 DPA 759 plakalı otomobil, turist taşıyan 50 ADL 515 plakalı minibüs ve 50 NV 525 plakalı tır ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan anne, baba ve 1 yaşındaki bebek ile minibüste bulunan 2'si turist 4 kişi yaralandı.

        Anne, baba ve bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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