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        Nevşehir'de Suvermez Kapadokyaspor'un Nesine 3. Lig'e yükselmesi kutlandı

        Bölgesel Amatör Lig'den Nesine 3. Lig'e yükselen Suvermez Kapadokyaspor, kentte kutlama gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:07
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        Nevşehir'de Suvermez Kapadokyaspor'un Nesine 3. Lig'e yükselmesi kutlandı
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        Bölgesel Amatör Lig'den Nesine 3. Lig'e yükselen Suvermez Kapadokyaspor, kentte kutlama gerçekleştirdi.

        Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Kulüp Başkanı Emine Türkmen Demir, sporcular, STK temsilcileri ve çok sayıda taraftar katıldı.

        Müzik eşliğinde sahneye çıkan sporcular, kupalarını alkışlar eşliğinde kaldırdı.

        Kutlama programı havai fişek gösterileri ve çeşitli sahne performanslarıyla sona erdi.

        Suvermez Kapadokyaspor, Play-Off final müsabakasında normal ve uzatma süresi 1-1 tamamlanan maçta, penaltı vuruşları sonunda Hendek Spor'u 6-5 mağlup ederek, Nesine 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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