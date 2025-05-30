Nevşehir'de Suvermez Kapadokyaspor'un Nesine 3. Lig'e yükselmesi kutlandı

Suvermez Kapadokyaspor, Play-Off final müsabakasında normal ve uzatma süresi 1-1 tamamlanan maçta, penaltı vuruşları sonunda Hendek Spor'u 6-5 mağlup ederek, Nesine 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Kulüp Başkanı Emine Türkmen Demir, sporcular, STK temsilcileri ve çok sayıda taraftar katıldı.

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