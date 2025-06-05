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        AK Parti Nevşehir Teşkilatında bayramlaşma programı düzenlendi

        AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:28 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:31
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        AK Parti Nevşehir Teşkilatında bayramlaşma programı düzenlendi
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        AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        İl Başkanlığında düzenlenen programa, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, İl Başkanı Muhammet Feyzi Aygün, Merkez İlçe Başkanı Serhat Sonugelen, İl Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir ile partililer katıldı.

        Programda milletvekilleri Çalışkan ve Özgün ile İl Başkanı Aygün, selamlama konuşması yaptı.

        Çocukların da katıldığı programda, katılımcılar bayramlaştı.

        Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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