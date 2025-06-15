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        Aksaray'da sıcak hava balonu kazasında hayatını kaybeden pilot Nevşehir'de defnedildi

        Aksaray'da sıcak hava balonu kazasında hayatını kaybeden pilot Hüseyin Türk'ün cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 18:25 Güncelleme: 15.06.2025 - 18:25
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        Aksaray'da sıcak hava balonu kazasında hayatını kaybeden pilot Nevşehir'de defnedildi
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        Aksaray'da sıcak hava balonu kazasında hayatını kaybeden pilot Hüseyin Türk'ün cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

        Ihlara bölgesinden havalandıktan sonra, hava koşulları nedeniyle sert iniş sırasında yaşanan sıcak hava balonu kazasında yaşamını yitiren Türk'ün cenazesi, Nevşehir'de Fişekçi Camisi'ne getirildi.

        Türk'ün cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Türk'ün yakınları ile meslektaşları, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Aksaray'daki turizm merkezi Ihlara Vadisi'nden sabah saatlerinde kalkış yapan sıcak hava balonu, Gözlükuyu köyü yakınlarında sert iniş yapmış, meydana gelen kazada pilot Hüseyin Türk hayatını kaybetmiş, 19 Endonezyalı turist ise yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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