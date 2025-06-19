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        Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 26 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:12 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:12
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        Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 26 zanlı tutuklandı
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        Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

        Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmanın ardından dün, 64 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        Helikopter, dron ve dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda 61 şüpheli yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 237 gram kokain, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 528 sentetik hap ele geçirilmişti.

        Gözaltına alınan zanlılardan 30'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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