Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 26 zanlı tutuklandı

Helikopter, dron ve dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda 61 şüpheli yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 237 gram kokain, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 528 sentetik hap ele geçirilmişti.

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