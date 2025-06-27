Nevşehir'de kalbi duran çocuk kalp masajıyla hayata tutundu

Olayın yaşandığı sırada parkta bulunan kadınlardan Fadime Gökpınar, "Çocuğun rahatsızlığı varmış. Oyun grubu hızlı şekilde dönerken çocuk ona asılıp düşmüş. Yüzüstü yatıyordu. Kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. Ambulans gelip götürdü hastanede yeniden hayata dönmüş, iyi haberini aldık." diye konuştu.

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