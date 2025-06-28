Nevşehir'de sürücüsünün öldüğü ATV kazası güvenlik kamerasında
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sürücünün yaşamını yitirdiği ATV kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sürücünün yaşamını yitirdiği ATV kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kozluca köyünde seyir halinde bulunan M.A. (50) yönetimindeki ATV devrildi.
Yaralanan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, ATV'nin seyir halindeyken yoldan çıkarak devrilmesi yer alıyor.
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