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        Nevşehir'de sürücüsünün öldüğü ATV kazası güvenlik kamerasında

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sürücünün yaşamını yitirdiği ATV kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:03 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:03
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        Nevşehir'de sürücüsünün öldüğü ATV kazası güvenlik kamerasında
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        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sürücünün yaşamını yitirdiği ATV kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kozluca köyünde seyir halinde bulunan M.A. (50) yönetimindeki ATV devrildi.

        Yaralanan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        M.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, ATV'nin seyir halindeyken yoldan çıkarak devrilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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