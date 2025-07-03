Nevşehir'in Göreme beldesinde, "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" başladı.

Eski Pers dilinde "Güzel atlar ülkesi" anlamına gelen Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunulması amacıyla Nevşehir Valiliği himayesinde, Göreme Belediyesi ev sahipliğindeki etkinlik, peribacalarıyla kaplı Kılıçlar Vadisi girişinde oluşturulan alanda düzenlendi.

Festival, Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığında yetiştirilen atların yanı sıra farklı illerden atlarıyla katılan binicilerin geçidi ile başladı.

Etkinlikte konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'nın, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra çeşitli turizm aktiviteleri ile ön plana çıktığını belirterek, ilki düzenlenen etkinliğin gelecek yıllarda geleneksel hale getirileceğini kaydetti.

Atın, Anadolu'nun tarihinde önemli yere sahip olduğunu ifade eden Fidan, "At, milletimizin tarihinde ve Türk kültüründe çok önemli yere sahip. Sadece bir binek değil aynı zamanda sırdaş, yoldaş, kader ortağıdır. Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya geldiğimiz yüzyıllar boyunca milletimizin en kadim dostlarından birisidir. Festival bu yönüyle gelenekle geleceği buluşturan bölgemizin kültürel değerlerini tanıtan ve yaşatan önemli bir etkinlik olacaktır." dedi.