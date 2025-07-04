GÜNCELLEME - Nevşehir'de yan yatan saman yüklü römorktan sulama kanalına düşen genci arama çalışmalarına ara verildi

Havuzdaki suyun kontrollü tahliyesi için arama çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Suya düşen 3 kişi kendi imkanlarıyla kanaldan çıkarken, M.A. (20) ise gözden kayboldu.

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