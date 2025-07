Kapadokya'da "At Güzellik Yarışması" düzenlendi Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" kapsamında "At Güzellik Yarışması" yapıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.07.2025 - 19:57 Güncelleme: 06.07.2025 - 20:10 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL