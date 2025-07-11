Orta Anadolu'nun kalkınmasına 15 yılda 4 milyar 700 milyon liralık yatırım

BEHÇET ALKAN - Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), sorumluluk bölgesindeki Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde'de, 15 yılda 4 milyar 700 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 2010 yılında Nevşehir'de kurulan AHİKA, bölge içi ve bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla sorumluluk bölgesindeki kentlerde kalkınmaya yönelik yatırımlar kazandırıyor.

Kamuya farklı alanlarda destek sunan AHİKA, Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde'de kurulduğu günden beri çok sayıda projeye destek verdi.

- 5 ilde 891 projeye hibe desteği verildi

AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol, AA muhabirine, vatandaşların yanı sıra kurum ve kuruluşlara finansal ve teknik destek sunduklarını söyledi.

Bölge illerin kalkınması ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla faaliyet yürüttüklerine dikkati çeken Varol, "AHİKA olarak bugüne kadar 5 ilimizde toplam 891 projeye hibe desteği verdik. Verdiğimiz desteklerin tutarı ise 2 milyar 700 milyon lirayı bulmaktadır. Kurum ve kuruluşların projelerine verdiğimiz katkılarla bu tutar 4 milyar 700 milyon liraya ulaşmaktadır. Yani bizler bugüne kadar bölgemize 4 milyar 700 milyon liralık yatırımı kazandırmış olduk." dedi.

- "Siber Vatan" projesi kapsamında gençler sektöre kazandırılıyor. Varol, küçük ve ortak büyüklükteki işletmelerin, imalat sanayisinde kapasite, ihracat potansiyeli ile verimliliklerinin artırılmasını sağlamanın heyecanına ortak olduklarını dile getirdi. Kamu kurumlarının da altyapı iyileştirmelerine yönelik çalışmalara destek verdiklerini, çok sayıda sosyal projenin de hayata geçirilmesine imkan sağladıklarını anlatan Varol, şöyle konuştu: "Engelli bireylerin, gençlerin ve kadınların istihdama katılım oranlarının artırılmasına yönelik projelere destekler verdik. Gelecek yıllarda ise üçlü dönüşüm denilen dijital, çevresel ve sosyal dönüşüme yönelik projelere destekler vereceğiz. Örneğin yeşil dönüşümle ilgili Dünya Bankası ile Bakanlığımızın yürütmüş olduğu projemiz var. Bu kapsamda tüm kalkınma ajansları 400 milyon dolarlık bütçeyi hem firmalarımıza hem de kamu kurum ve kuruluşlarımıza yakın zamanda kullandıracak. Dijital dönüşümle alakalı ise hem kamu kurumlarımızın hem de KOBİ'lerimizin teknolojik altyapılarının iyileştirilmesi ve dönüştürülmesiyle ilgili destekler vermeyi planlıyoruz. Hem de bu alanda insan kaynağı geliştirmeye yönelik hedefimiz bulunmaktadır. Hatta bugünlerde Bakanlığımız koordinasyonunda 'Siber Vatan' projesi kapsamında illerimizde siber güvenlikle ilgili gençlerimizi yetiştirip sektöre kazandırmaya çalışıyoruz."