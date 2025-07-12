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        Nevşehir'de kural ihlali yapan motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı

        Nevşehir'de jandarmanın sanal devriyesinde kural ihlali yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 4 bin 443 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:35 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:35
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        Nevşehir'de kural ihlali yapan motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı
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        Nevşehir'de jandarmanın sanal devriyesinde kural ihlali yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 4 bin 443 lira idari para cezası kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda motosiklet sürücüsü S.E'nin Göreme ve Avanos kara yolunda motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler yaptığı videoyu sosyal medyada yayınladığını tespit eden ekipler çalışma başlattı.

        Ekipler, belirledikleri sürücü S.E'ye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 4 bin 443 lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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