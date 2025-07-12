Nevşehir'de kural ihlali yapan motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı
Nevşehir'de jandarmanın sanal devriyesinde kural ihlali yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 4 bin 443 lira idari para cezası kesildi.
Nevşehir'de jandarmanın sanal devriyesinde kural ihlali yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 4 bin 443 lira idari para cezası kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda motosiklet sürücüsü S.E'nin Göreme ve Avanos kara yolunda motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler yaptığı videoyu sosyal medyada yayınladığını tespit eden ekipler çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri sürücü S.E'ye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 4 bin 443 lira ceza uyguladı.
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