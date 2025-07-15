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        Nevşehir'de işçi minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 19:20 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:23
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        Nevşehir'de işçi minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Derinkuyu-Niğde kara yolunda tarım işçilerini taşıyan A.A.E. yönetimindeki 50 AFF 268 plakalı minibüs, ilçe girişinde tali yoldan kontrolsüz yola çıkan A.A. idaresindeki 38 YN 689 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada devrilen minibüsteki sürücü ile 8 tarım işçisi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Bir süre tek şeritten ulaşım sağlanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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