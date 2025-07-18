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        Kapadokya Havalimanı 6 ayda 328 bin 422 yolcu ağırladı

        Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda yılın ilk yarısında 328 bin 422 yolcuya hizmet sunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:16 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:16
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        Kapadokya Havalimanı 6 ayda 328 bin 422 yolcu ağırladı
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        Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda yılın ilk yarısında 328 bin 422 yolcuya hizmet sunulduğu bildirildi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Havalimanı'nda bu yılın ocak-haziran döneminde 10 bin 148 uçak iniş kalkış yaptı, 328 bin 422 yolcuya hizmet verildi.

        Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 3 bin 337 ton olarak gerçekleşti.

        Kapadokya Havalimanı'nda geçen ay ise 75 bin 136 yolcu ağırlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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