Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar molası

        Kapadokya bölgesinde rüzgar nedeniyle iki gündür düzenlenemeyen sıcak hava balon turları, yarın da yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar molası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kapadokya bölgesinde rüzgar nedeniyle iki gündür düzenlenemeyen sıcak hava balon turları, yarın da yapılamayacak.

        Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, gün doğumunda yapılan sıcak hava balon turları, sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle dün ve bugün gerçekleştirilemedi.

        Balon turları, etkili olması beklenen rüzgar nedeniyle yarın da iptal edildi. Hava koşullarının normale dönmesi ve rüzgarın etkisini yitirmesi durumunda turların pazar günü yeniden başlayacağı öğrenildi.

        Bölgedeki balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Nevşehir'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
        Ümit Özdağ: Komisyon, Öcalan'ı muhatap alma komisyonudur
        Ümit Özdağ: Komisyon, Öcalan'ı muhatap alma komisyonudur
        Kapadokya'da izinsiz faaliyet gösteren arazi araçlarına yönelik denetimler...
        Kapadokya'da izinsiz faaliyet gösteren arazi araçlarına yönelik denetimler...
        Sigara tiryakisi 30 yıllık bağımlılığına 5 günde son verdi
        Sigara tiryakisi 30 yıllık bağımlılığına 5 günde son verdi
        Alman Harald Hornig Müslüman olarak Hayrullah ismini aldı
        Alman Harald Hornig Müslüman olarak Hayrullah ismini aldı