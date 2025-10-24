Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        GÜNCELLEME - Kapadokya Havalimanı'nda 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi

        Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda kıyma ve hamur yoğurma makinelerinin içine gizlenmiş 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:08 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:08
        GÜNCELLEME - Kapadokya Havalimanı'nda 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi
        Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda kıyma ve hamur yoğurma makinelerinin içine gizlenmiş 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla yürüttükleri analiz çalışmaları kapsamında kente gelecek 5 Özbekistan uyrukluyu takibe aldı.

        Ülkelerinden uçakla İstanbul aktarmalı olarak Nevşehir'e gelen şüphelilerin valizlerindeki aramada, kıyma ve hamur yoğurma makinelerinin içine eritilerek makinelerin parçası gibi gizlenmiş halde 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi.

        Operasyonda, 3'ü kadın 5 Özbekistan uyruklu şüpheli ile onları almak için havalimanına gelen bir zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, serbest bırakılan 1 Özbek şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

