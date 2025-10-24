Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 21:56 Güncelleme: 24.10.2025 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte ikamet eden E.K. ve A.D.Ç'nin adreslerine operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramada, çeşitli askeri kamuflaj kıyafetler, jandarma üniforması, şapka, rozet, nöbetçi kolluğu, jandarma hücum yeleği ve özel güvenlik yeleğinin yanı sıra pompalı tüfek, havalı tabanca, el telsizi ve şarj aleti, metal kelepçe, dürbün, 43 kurusıkı tabanca fişeği, 3 kesici alet, not defteri ile dijital materyaller ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi
        Nevşehir'de 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi
        Nevşehir'de firari 10 hükümlü yakalandı
        Nevşehir'de firari 10 hükümlü yakalandı
        GÜNCELLEME - Kapadokya Havalimanı'nda 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçi...
        GÜNCELLEME - Kapadokya Havalimanı'nda 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçi...
        Kapadokya Havalimanı'nda 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi
        Kapadokya Havalimanı'nda 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi
        Nevşehir'de nitelikli dolandırıcılığa 8 tutuklama
        Nevşehir'de nitelikli dolandırıcılığa 8 tutuklama
        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı