        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Nevşehir'de park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:40 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:40
        Nevşehir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Nevşehir'de park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Camicedit Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışan Mehmet Başbuğ, 50 NK 322 plakalı motosikletini park ettiği yerde bulamayınca polise ihbarda bulundu.

        Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığın 4 şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

        Güvenlik kamerası kayıtlarında, 4 kişinin motosikleti iterek götürmesi yer aldı.

        Öte yandan, zanlıların yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

