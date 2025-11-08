Nevşehir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığın 4 şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Camicedit Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışan Mehmet Başbuğ, 50 NK 322 plakalı motosikletini park ettiği yerde bulamayınca polise ihbarda bulundu.

