Nevşehir ve Kırşehir'deki çiçekçilerde "24 Kasım Öğretmenler Günü" yoğunluğu

Nevşehir ve Kırşehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekçilerde sipariş yoğunluğu yaşanıyor.

Nevşehir'de esnaf, öğretmenlerine çiçek hediye etmek isteyen öğrencilerin siparişlerini yetiştirmek için çaba harcıyor.

Kentteki çiçekçilerde, tek gül 120, çiçek buketi 1000, saksı çiçekleri ise 1200 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Çiçekçilerden Tuncay Türkmen, sabah erken saatlerden beri yoğun sipariş aldıklarını söyledi.

Öğretmenler Günü'nün bir güne sığdırılamayacak kadar büyük bir gün olduğunu vurgulayan Türkmen, "Bugün yoğunluk yaşanıyor. Yüzde 20 indirim de yapıyoruz. İşlerimizde yüzde 500 oranında artış var. Elimizden geldiğince taleplere karşılık veriyoruz." diye konuştu.

Mustafa Dizdar da yoğun talebe cevap vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Yoğunluk var. Telefonla sipariş çok geliyor. Son gün sipariş verildiğinden yetiştiremiyoruz. Şehir dışından da siparişler geliyor." diye konuştu.