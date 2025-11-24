Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir ve Kırşehir'deki çiçekçilerde "24 Kasım Öğretmenler Günü" yoğunluğu

        Nevşehir ve Kırşehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekçilerde sipariş yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:30 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir ve Kırşehir'deki çiçekçilerde "24 Kasım Öğretmenler Günü" yoğunluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir ve Kırşehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekçilerde sipariş yoğunluğu yaşanıyor.

        Nevşehir'de esnaf, öğretmenlerine çiçek hediye etmek isteyen öğrencilerin siparişlerini yetiştirmek için çaba harcıyor.

        Kentteki çiçekçilerde, tek gül 120, çiçek buketi 1000, saksı çiçekleri ise 1200 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

        Çiçekçilerden Tuncay Türkmen, sabah erken saatlerden beri yoğun sipariş aldıklarını söyledi.

        Öğretmenler Günü'nün bir güne sığdırılamayacak kadar büyük bir gün olduğunu vurgulayan Türkmen, "Bugün yoğunluk yaşanıyor. Yüzde 20 indirim de yapıyoruz. İşlerimizde yüzde 500 oranında artış var. Elimizden geldiğince taleplere karşılık veriyoruz." diye konuştu.

        Mustafa Dizdar da yoğun talebe cevap vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Yoğunluk var. Telefonla sipariş çok geliyor. Son gün sipariş verildiğinden yetiştiremiyoruz. Şehir dışından da siparişler geliyor." diye konuştu.

        - Kırşehir

        Kırşehir’de de çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

        Genelde iş yerlerine gelen müşterilere satış yapan çiçekçiler, internet ve telefonla gelen siparişlere de yetişmeye çalışıyor.

        Çiçekçi Serkan Erel, Öğretmenler Günü için son bir haftadır hazırlık yaptıklarını, belirli bir standart olmamakla birlikte vatandaşların farklı boyutlarda ve çeşitte çiçekleri tercih ettiğini söyledi.

        Talebi karşılamaya çalıştıklarını kaydeden Erel, "4 gündür bu yoğunluğu yaşıyoruz. Müşterilerimiz genelde buraya gelip buket yaptırmaya özen gösteriyor. Kasımpatı ve gül daha fazla talep görüyor, saksıda çiçekleri beğenip alanlar da oluyor. Telefonla isteyenlere de gönderiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık

        Benzer Haberler

        Firar eden inekleri jandarma ekipleri buldu
        Firar eden inekleri jandarma ekipleri buldu
        Nevşehir'de jandarmanın "Okuldan Hayata Güvenli Trafik" klibi ilgi gördü
        Nevşehir'de jandarmanın "Okuldan Hayata Güvenli Trafik" klibi ilgi gördü
        Nevşehir'in coğrafi işaretli kabak çekirdeğine yabancılardan da yoğun ilgi
        Nevşehir'in coğrafi işaretli kabak çekirdeğine yabancılardan da yoğun ilgi
        Ayşe öğretmen, inancı ve tutkusuyla mesleğini 28 yıldır koltuk değneğiyle s...
        Ayşe öğretmen, inancı ve tutkusuyla mesleğini 28 yıldır koltuk değneğiyle s...
        Nevşehir KAÇEM'deki kadın kursiyerler kitap okuma etkinliğinde buluştu
        Nevşehir KAÇEM'deki kadın kursiyerler kitap okuma etkinliğinde buluştu
        Kapadokya'da balonlar bu kez öğretmenler için havalandı
        Kapadokya'da balonlar bu kez öğretmenler için havalandı