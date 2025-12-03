Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 20:17 Güncelleme: 03.12.2025 - 20:17
        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Nevşehir-Ürgüp kara yolu Cezaevi Kavşağı'nda, Ahmet C. idaresindeki 50 AR 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulup devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet C, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, otomobilin kara yolundan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

