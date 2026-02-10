Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de otomobilin büyükelçiliğe ait araca çarpması güvenlik kamerasında

        Nevşehir'in Göreme beldesinde bir otomobilin, park halindeki Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliğine ait araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 14:42 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de otomobilin büyükelçiliğe ait araca çarpması güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'in Göreme beldesinde bir otomobilin, park halindeki Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliğine ait araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, plaka bilgisi paylaşılmayan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliğine ait araca, Müze Caddesi'nde park halinde bulunduğu sırada bir otomobil çarptı.

        Araçta hasara neden olan sürücü, daha sonra otomobiliyle kaza yerinden kaçtı.

        Şikayet üzerine inceleme başlatan jandarma, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek aracın İ.B'ye ait olduğunu belirledi.

        Adresinde görüşülen İ.B, aracını kazalı haliyle E.S'ye sattığını belirtti. İ.B. hakkında idari işlem uygulandı.

        "Gereği yapıldı" başlığıyla paylaşılan güvenlik kamerası kaydında ise otomobilin park halindeki büyükelçilik aracına çarpması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Sağlık çalışanı, kendi kendini kurtardı!
        Sağlık çalışanı, kendi kendini kurtardı!
        Dehşet üstüne dehşet! Kurye kılığında katliamda yeni ayrıntılar!
        Dehşet üstüne dehşet! Kurye kılığında katliamda yeni ayrıntılar!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        ChatGPT reklam göstermeye başladı!
        ChatGPT reklam göstermeye başladı!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da balon turuna rüzgar engeli
        Kapadokya'da balon turuna rüzgar engeli
        Nevşehir'de "At Yılı Kapadokya Etkinlikleri" kapsamında istişare toplantısı...
        Nevşehir'de "At Yılı Kapadokya Etkinlikleri" kapsamında istişare toplantısı...
        Kapadokya'da turizmciler 2026'dan umutlu
        Kapadokya'da turizmciler 2026'dan umutlu
        Dorak Holding'in 'Ata'sı halka arz ediliyor
        Dorak Holding'in 'Ata'sı halka arz ediliyor
        KAPEM'de 3 Yeni kurs açılıyor, kayıtlar başladı
        KAPEM'de 3 Yeni kurs açılıyor, kayıtlar başladı
        Büyükelçilik aracına çarpıp kaçtı, JASAT yakaladı
        Büyükelçilik aracına çarpıp kaçtı, JASAT yakaladı