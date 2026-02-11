Nevşehir'de otomobilin motor kaputunda yolculuk güvenlik kamerasında

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde, abartı egzozlu otomobilin motor kaputunda yolcu taşınması güvenlik kamerasına yansıdı.



Beldede bir otomobilin sürücüsünün abartı egzozla çevreye rahatsızlık verdiği ve motor kaputunda yolcu taşıdığı şikayeti üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.



Belirtilen güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobil ve sürücüyü belirledi.



Gözaltına alınan sürücü K.Ş'ye Karayolları Trafik Kanunu gereğince 12 bin 875 lira para cezası uygulandı ve otomobil trafikten menedildi.



​​​​​​​Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin motor kaputunda yolcu bulunduğu halde trafikte ilerlediği görüldü.

