        Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de otomobilin motor kaputunda yolculuk güvenlik kamerasında

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde, abartı egzozlu otomobilin motor kaputunda yolcu taşınması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:00 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:00
        Nevşehir'de otomobilin motor kaputunda yolculuk güvenlik kamerasında
        Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde, abartı egzozlu otomobilin motor kaputunda yolcu taşınması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Beldede bir otomobilin sürücüsünün abartı egzozla çevreye rahatsızlık verdiği ve motor kaputunda yolcu taşıdığı şikayeti üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.

        Belirtilen güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobil ve sürücüyü belirledi.

        Gözaltına alınan sürücü K.Ş'ye Karayolları Trafik Kanunu gereğince 12 bin 875 lira para cezası uygulandı ve otomobil trafikten menedildi.

        ​​​​​​​Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin motor kaputunda yolcu bulunduğu halde trafikte ilerlediği görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

