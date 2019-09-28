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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Dünyanın dengesi ancak İslam ile sağlanır” Diyanet İşleri Başkanı ...

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nevşehir'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamlarıyla yaptığı toplantıda dünyanın dengesinin bozulmasını engelleyecek ilkelerin Kur'anı Kerim'de olduğunu ifade ederek, bunların başında infakın geldiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nevşehir’de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamlarıyla yaptığı toplantıda dünyanın dengesinin bozulmasını engelleyecek ilkelerin Kur’anı Kerim’de olduğunu ifade ederek, bunların başında infakın geldiğini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nevşehir’de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dünyanın dengesinin ancak İslam’la sağlanacağını ifade ederek, “Bütün peygamberler dünyanın dengesi bozulmasın diye mücadele etmişlerdir. Kur'anı Kerim'e baktığımız zaman bu dengeyi muhafaza etmeye yönelik ilkelerin yer aldığını görürsünüz. Bu ilkelerin başında infak vardır. İnfakla ilgili 255 kadar ayetin Kur’anı Kerim’de var olduğunu gördüğünüzde işte bu dengenin nasıl muhafaza edileceğinin cevabını orada buluruz” dedi.
Başkan Erbaş, Türkiye’de bir çok sivil toplum kuruluşunun öğrencilere yurt ve burs imkanı sunduğunu belirterek, yurtlarda öğrencilere sadece konaklama hizmeti verilmemesini, bunun yanı sıra kültürel çalışmalarla, eğitici kurslarla da onların eğitimlerine katkı sağlanmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Dünyada vakıf anlayışının temellerinin İslam medeniyetine ait olduğu değerlendirmesinde bulunan Başkan Erbaş, ilk vakıf insanının da Hazreti Peygamber olduğunu söyledi.
Başkan Erbaş, üç kişinin amel defterinin hiç kapanmayacağını hatırlatarak, “Bunlardan birisi ilminden istifade edilen alimler, ikincisi hayırlı evlat yetiştiren ebeveynler, üçüncüsü de sadakai cariye sahipleri. Allah amel defterlerimizi kapanmayanlardan eylesin” diye konuştu.
Programda, ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Türkiye Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışında yürütmüş olduğu hayri ve eğitim hizmetleri ve projeler hakkında bilgi verdi.
Başkan Erbaş, programın sonunda Nevşehir’de yürütülen din hizmetine, din eğitimine verdiği destek için Vali İlhami Aktaş’a ve Türkiye Diyanet Vakfının hayri hizmetlerine katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür plaketi verdi.

NEVŞEHİR

28 Eylül 2019 Cumartesi

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