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Anadolu Mektebi’nde 2 bin 500 öğrenci Necip Fazıl Kısakürek’i tanıdı Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu ...

İHA

Anadolu Mektebi tarafından 'Fikir Sanat Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek' başlığıyla düzenlenen panel Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlendi.

Anadolu Mektebi’nde 2 bin 500 öğrenci Necip Fazıl Kısakürek’i tanıdı Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü: “Öğrencilerin okuma konusunda ön yargıları bulunmuyor” Anadolu Mektebi Nevşehir’de

Anadolu Mektebi tarafından 'Fikir Sanat Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek' başlığıyla düzenlenen panel Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlendi.
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen program üniversitenin kongre salonunda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, “Necip Fazıl’ın eserleriyle estetiği, inancıyla din ve ahlaka ışık tutmaya çalışan, sesiyle sözüyle yaşamaya devam eden fikir hayatına yazı ve hitabet kudretiyle yön vermiş bir üstattır. İlmin, bilimin ön plana çıkacağı bir gençlik yetiştirmek için çok büyük mücadele vermiştir. Bu nedenle üstatla davasını ve çilesini çekmiş büyük bir mütefekkirdir. Üstadın geride bıraktığı dev külliyatla ömrünü verdiği fikir mücadelesiyle siyasi ve tarihi incelemeleri ile aksiyonuyla, şiir anlayışıyla edebiyatın gönlünde her zaman yer alacaktır” dedi.
Programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da "Necip Fazıl Kısakürek’i gençlere anlatmanın hepimizin bir görevidir" dedi. Arı, “Milli ve manevi duygularımızın gelişmesinde ciddi katkıları olan milli ve manevi gelişimimize katkı sağlayan yazarlarımızdan oluşan yazar grubumuzun kitaplarını okumak ve onlarla alakalı çıktılar sunarak gençlerin ve Anadolu insanının zihinsel gelişimine katkı sağlamak için oluşturulan Anadolu Mektebi’nin bu anlamlı çalışması ve bu çalışmayı Türkiye’nin dört bir yanına bütün şehirlerimize yaygınlaştırma çabalarından dolayı başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçen tüm dostlarımızı tebrik ediyorum. Anadolu insanı zihinsel ve fiziksel gelişimini özellikle genç kardeşlerimizin tamamlaması için milli ve manevi değerlerimizi ön plana çıkaran yazarlarımızın ve üstatlarımızın özellikle üstat Necip Fazıl’ın dik durmayı, haksızlığı ve zulme karşı başkaldırmayı Anadolu insanına ve gençlere öğreten Necip Fazıl Kısakürek üstat başta olmak üzere diğer yazarlarımızın zihnimizin ve dünyaya bakış açına bakışımızı geliştirmemizdeki katkılarını gençlerimize anlatmak hepimizin vazifesidir” diye konuştu.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlenen Anadolu Mektebim programına katılan Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü de yaptığı açıklamada, "Necip Fazıl ile ilgili Anadolu Mektebi okumalarının sonucu olarak 2 bin 500’ün üzerinde öğrencilerimiz bu faaliyeti tamamladı" dedi. Güçlü, “Necip Fazıl ile ilgili Anadolu Mektebi okumalarının sonucu olarak 2 bin 500’ün üzerinde öğrencilerimiz bu faaliyeti tamamladı. Ve anladıkları Necip Fazıl’ı Düzce’de daha sonra Van’da bugün de farklı illerden gelen 40 öğrencimiz Nevşehir’de onu anlatmaya başlayacak. Kendi yaşlarındaki öğrenci arkadaşlarına genç neslin Necip Fazıl’ı tanıması çok büyük bir olaydır. Çünkü bir büyük insanı anlamak ve tanımak dünyayı anlamak gibidir. Necip Fazıl bu topraklarda kendi aslına dönüşün öncüsü bir insandır. Milletin sözcüsüdür. Dolaysıyla bu öğrenciler için Necip Fazıl’ı okumak ve anlamak aslında kendi hayatların en önemli dönüm noktası anlamına gelebilir. Onlar için yıldızın parladığını düşünüyorum. Ben Türkiye’deki Anadolu Mektebi’nin 30’un üzerinde ilde yürütüyorum. Öğrencilerimizin okuma konusunda ne bir ön yargıları vardır ne de isteksizliği. Sadece biz büyüklerin bu konuda ihmalkarlıkları sonucu böyle bir kanaat oluşmuştur. Anadolu Mektebi bugün Türkiye’nin çok değişik bölgelerinde çok sayıda ilde bu öğrencilere çok zor bir okuma programını sunuyor ve onlarda severek yapıyorlar” şeklinde konuştu.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlenen Anadolu Mektebim programına Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Rasim Arı, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü’nün yanı sıra daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

NEVŞEHİR

08 Ekim 2019 Salı

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