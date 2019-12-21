Nevşehir’de aranan 26 kişiden 7’si tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe Emniyet Müdürlükleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonrasında yakalama kararı ile aranan 26 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Polis ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir’de 10, Acıgöl’de 1, Avanos’ta 1, Gülşehir’de 1, Kozaklı’da 3 ve Ürgüp ilçesinde 10 şüpheli olmak üzere 26 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19 şüpheli adli yükümlülüklerine yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 7 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:19

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