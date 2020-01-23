Nevşehirli gençler için ücretsiz grafik tasarım kursu başlıyor

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından Grafik Tasarım Kursu açılacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan kurslara katılmak isteyenler internet üzerinden online başvuru yapabilecek.

Nevşehir’de açtığı kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları ile büyük ilgi gören ve kış döneminde usta eğitmenleri ile birçok farklı branşta yüzlerce kişiye eğitim veren KAPEM, yeni bir kurs daha açıyor.

Grafik ve tasarım alanlarında kendilerini geliştirmek isteyenler için açılacak olan Grafik Tasarım Kursu sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Katılımcı sayısının 18 kişi ile sınırlı olduğu kursa katılmak isteyenler 1 Şubat 2020 tarihine kadar KAPEM’ in www.kapem.org adresinden online başvuru yapabilecekleri gibi, 0 384 213 86 93 numaralı telefonu arayıp ya da kapalı pazaryeri içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

NEVŞEHİR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

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