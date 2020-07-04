NEVÜ 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 593 yabancı uyruklu öğrenci alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün 20202021 eğitimöğretim yılında yabancı uyruklu öğrenci alacağı bildirildi.

Alınacak yabancı uyruklu öğrenciler için yayınlanan başvuru ilanında; NEVÜ’ye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının bölüm ve programlarına toplam 593 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ayrıldığı kaydedildi.

Üniversiteye alınacak yabancı uyruklu öğrenci başvurularının 3 Temmuz 2020 saat 09:00 7 Ağustos 2020 Saat 17:30 tarihleri arasında https://intstudent.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacağı belirtilerek yerleştirmede YÖS sınavları ile ilanda yer alan sınavların esas alınacağı bildirildi.

İlanda; tüm kabul kriterlerinin bulunduğu “Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul İlanı” ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi” ile “Kabul Edilecek Sınav Türleri” ve “Azerbaycan Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Şartları” da yer alıyor.

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