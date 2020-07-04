Nevşehir Belediyespor play-off maçlarının oynanmasını bekliyor Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Özaltın: "Federasyondan adil bir karar çıkmasını bekliyoruz”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2. ve 3. Lig maçlarının oynanmaması yönünde alınan karar sonrasında TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, playoff maçlarının oynatılmasını bekliyor.

TFF tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde 2. ve 3.Lig maçlarının oynanmayacağı ve liglerin durumunun önümüzdeki günlerde açıklanacağı yönündeki kararının ardından TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, playoff maçlarının oynanması kararının çıkmasını bekliyor. Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyespor olarak antrenmanlara devam ettiklerini ve salı günü playoff maçlarının oynanacağı yönünde bir karar çıkmasını beklediklerini söyledi.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, "Pandemi dolayısıyla 19 Mart’ta ertelenen ligler federasyonun bize verdiği bilgiler sonrasında liglerin haziran ayında oynanacağı yönündeydi. Haziran ayına geldiğimizde ligleri yeniden 18 Temmuz’a uzattılar. Tabi bu 18 Temmuz’a kadar bizler 2 ve 3.Lig Kulüpler Birliği olarak 3 defa yazılı dilekçemizi federasyona ilettik. Kulüpler Birliğinde bulunan bu 89 kulübün beraber hareket ettiğinden dolayı ilk etapta 65 kulüp maçların oynatılmamasını istedi. İkinci etapta yeniden bizden bir talep geldi ve 75 kulüp maçlar oynanmasın dedi. Son verdiğimiz dilekçemizde de liglerin oynanmamasını ve ertelenmesini istedik. Çünkü 18 Temmuz’da o sıcak hava durumundan dolayı oynanamayacağını, pandeminin halen devam ettiğini başından beri söylüyoruz. En önemli şey insan sağlığıdır. 18 Temmuz’da maçların oynanacağının açıklanmasının ardından Kulüpler Birliği’nin vermiş olduğu dilekçe ile 89 kulübün 80’inin maçların oynanmamasıyla ilgiliydi. Tabi burada düşüncelerimizi de sordular. Biz Nevşehir Belediyespor olarak liglerin oynanmamasını talep ettik. Düşüncemizi sorduklarında da playoff oynanmasını istiyoruz dedik. Bu kararda da çoğu kulübün düşüncesi bizim gibiydi. Zaten 3. Lig'de federasyonun statüsünde şu olay var. Bize ligler başlamadan göndermiş olduğu 2 ve 3. Lig statüsünde birinci takımlar üst lige çıkar, 2 ve 5. sıradaki takımlar playoff oynar ve 3 takım ligden düşer" dedi.

Özaltın, "Biz halen bu sözümüzün arkasındayız ve beklemedeyiz. Bizim takımımız halen antrenmanlarına devam ediyor. Tabi burada 3. Lig'de antrenmanlara başlayan takımlardan biriyiz. Antrenmanlarımızı günde çift idman olarak güzel bir şekilde sürdürüyoruz. Benim tahminim salı günü bizim istediğimiz yönde kararın çıkmasıdır. İnşallah bu kararda da hakkımızda hayırlısı ne ise o karar çıksın. Burada hakkaniyetli ve adaletli olan da statüye uygun olarak playoff’un oynanmasıdır. Eğer playoff oynanmaz ise bir senaryo daha var. 3.Lig'de 3 grupta mücadele eden ve gruplarında ilk 5 sırada bulunan takımları alarak 2. Lig'de bir grup daha yapmak, BAL Liginden gelecek takımlarla da 3. Lig'de bir grup daha yaparak 3. Lig'in 4 grup, 2. Ligi'nde 3 grup olacağı senaryosu var. İzleyip bakacağız. Bizim takımımız halen antrenmanlara devam ediyor. Biz playoff oynayacağımız şekilde hareket ediyoruz” diye konuştu.

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