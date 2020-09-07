Kapadokya’da moda haftası düzenlenecek 25 farklı ülkeden 32 model Kapadokya’da moda haftasına katılacak Kapadokya’da 25-27 Eylül tarihlerinde moda rüzgarı esecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya’da moda haftası düzenlenecek 25 farklı ülkeden 32 model Kapadokya’da moda haftasına katılacak Kapadokya’da 25-27 Eylül tarihlerinde moda rüzgarı esecek

İHA

Kapadokya’da moda haftası düzenlenecek 25 farklı ülkeden 32 model Kapadokya’da moda haftasına katılacak Kapadokya’da 25-27 Eylül tarihlerinde moda rüzgarı esecek

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Kapadokya Moda Haftasının ikincisi 2527 Eylül tarihlerinde Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde düzenlenecek.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi moda haftasına ev sahipliği yapacak. 2019 yılında ilki düzenlenen moda haftasının ikincisi 2527 Eylül tarihlerinde Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan Yunak Evleri’nde düzenlenecek. AFWEU Kültür ve Moda Haftaları kurucusu ve CEO'su Aydın Açık yaptığı açıklamada 2527 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Kapadokya Moda Haftasına 25 farklı ülkeden 32 modelin katılacağını söyledi. Açık, “İkincisini düzenleyeceğimiz Kapadokya Moda haftasını Ürgüp ilçesinde bulunan Yunak Evleri’nde yapacağız. Yunak Evleri’nin vermiş olduğu ambians Kapadoya bölgesine çok uyumlu olduğu ve doğayı bozmadığı için burada yapmayı düşünüyoruz. Kapadokya Moda Haftası 25 ve 27 Eylül tarihleri arasında olacak. Moda haftasının Kapadokya bölgesine getirisi çok büyük olacak. Kapadokya turizminin patlamasında modanın etkisinin daha büyük olacağı düşüncesindeyiz. İnsanların kültürlerinin buraya gelmesi, tasarımcıların buraya gelmesi ve buranın bu şekilde elit insanlara ulaşması turizme büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Moda haftasına 25 farklı ülkeden 32 model gelecek. Afrika, Avrupa ve Asya kıtasından modeller katılacak. İstanbul’dan da 10 modelimiz gelecek. Orta Asya ülkelerinden de tasarımcılarımıza moda haftamıza katılacak. Buradaki amacımız tabi ki tanıtım olacak. Kapadokya bölgesini daha fazla nasıl tanıtabiliriz. Dünyaya farklı bir imaj nasıl sunabiliriz. Bildiğimiz üzere Kapadokya bölgesinde şuanda daha çok balon turizmine ağırlık veriliyor. Biz bunu biraz daha üst seviyeye çıkartmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere moda Kapadokya’nın da bir kültürüdür. Moda kültürleri birleştirir” dedi.
Organizasyona ev sahipliği yapacak olan Yunak Evleri Genel Koordinatörü Abdullah İnal’da açıklamasında moda haftasının Kapadokya turizmine ivme kazandıracağını ifade etti. İnal, “23 28 Eylül tarihlerinde bu etkinlik toplamda 5 gün boyunca Kapadokya ve Ürgüp bölgesinde düzenlenecek. Bu etkinlikten dolayı çok mutluyuz. Çünkü Kapadokya’nın bugüne kadar moda ile arası iyi olmadı. Bunun da bölgeye ciddi bir ivme kazandıracağı ve bölgeye güzel bir etkisinin olacağını düşünüyoruz. İnşallah otelimizde bu tarihlerde dünyanın çok farklı ülkesinden model ve tasarımcılar gelecek. Bölgemize ciddi bir katkısı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Kapadokya Moda Haftası sponsorlarında Pupa Travel sahibi Serdar Kahraman ise açıklamasında düzenlenecek olan moda haftasının Kapadokya bölgesine çok ciddi katkısı olacağına inandıklarını söyledi. Kahraman, “25 28 Eylül tarihleri arasında Kapadokya’da düzenlenecek olan moda ve kültür haftasından dolayı çok umutluyuz. Bizlerde Pupa Travel olarak bu organizasyona katılmaktan dolayı onur duyuyoruz. İnanıyoruz ki pandemi döneminde eksikliğini yaşadığımız misafirlerimize çok ciddi katkısı olacaktır. Çünkü organizasyon dünya çağında ünlü çok farklı ülkelerden modeller, tasarımcılar ve mankenlerimiz gelecek. Bu da Kapadokya bölgesi için çok büyük katma değer olacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de PTT Kargo şubesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Nevşehir’de PTT Kargo şubesi karantinaya alındı
Nevşehir Valisi Becel konaklama sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Nevşehir Valisi Becel konaklama sektörü ...
NTSO’da sıcak hava balonculuğu istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER NTSO’da sıcak hava balonculuğu istişare toplantısı ...
Nevşehir’de Eylül ayının sıcaklık rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de Eylül ayının sıcaklık rekoru kırıldı
Gümüşkent köyüne güvenlik kamera sistemi kuruldu
YEREL HABERLER Gümüşkent köyüne güvenlik kamera sistemi kuruldu
Kapadokya’da sıcak hava balonları 4 gündür yapılamıyor
YEREL HABERLER Kapadokya’da sıcak hava balonları 4 gündür ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X