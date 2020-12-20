Misli.com 3.Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1

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Misli.com 3.Lig 1.Grup takımlarından Nevşehir Belediyespor, 14. hafta müsabakasında sahasında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor’a 10 mağlup oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor 68.dakikada İzlem Anıl Balakkız’ın kaydettiği gol ile Nevşehir Belediyespor’u 10 mağlup etti.

Stat: Gazi

Hakemler: Berkan Çetin x, Abdühamit Söyler x, Buğur Han Güler x

Nevşehir Belediyespor: Furkan x, Erhan x, Ahmet x (Anıl dk. 82 ?), İsmail x, Muhammed Serdar xx, Efe Can x, Hasan x ( Tuncay dk. 73 x), Muhammed Furkan xx, Emrah xx, Youssef x (Emre dk. 69 x), Muhammed Burak x (Furkan dk. 83 ?)

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: İsmail xx, Yasin xx(Berkehan ?), Fahri Utku xx(Anıl dk. 57 xxx), Emre xx (Erhan dk. 90 ?), Akın xx (Gürkan dk. 90 ?), Gökhan xx, Erçin xx, İlker xx, Mücahit xx, Ali Kemal xx, Sıddık xx

Gol: İzlem Anıl Balakkız (Yeşilyurt Belediyespor)

Sarı Kartlar: Emrah Bedir (Nevşehir Belediyespor), Utku, Anıl (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

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