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Nevşehir Belediye Meclis üyesi Mehmet Savran, Nevşehir Belediye Başkanı seçildi Nevşehir’in yeni Belediye Başkanı Mehmet Savran oldu

İHA

Nevşehir Belediye Meclis üyesi Mehmet Savran, Nevşehir Belediye Başkanı seçildi Nevşehir’in yeni Belediye Başkanı Mehmet Savran oldu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından Nevşehir Belediyesi Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında yapılan belediye başkanlığı seçiminde AK Parti Belediye Meclis üyesi Mehmet Savran 31 üyenin tamamının oyunu alarak Nevşehir Belediye Başkanı seçildi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın geçtiğimiz Cuma günü sağlık sorunları nedeniyle istifasını açıklamasının ardından Belediye Meclisinde başkanlık seçimi yapıldı. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti Belediye Meclis üyesi Mehmet Savran tek aday olarak katıldığı seçimde 31 üyenin tamamının oyunu alarak Nevşehir Belediye Başkanı seçildi. Yapılan seçim sonrasında bir konuşma yapan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran konuşmasında tüm belediye çalışanlarımız ile beraber Nevşehir’e 7 gün 24 saat hizmet edeceğiz dedi. Savran, “Evvela bugüne kadar Nevşehir’e hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımıza, Nevşehir Belediyesinde çalışan herkese bugüne kadar göstermiş oldukları emeklerinden dolayı minnettarım. Ahirete intikal edenlere rahmet diliyorum. Bildiğiniz üzere mevcut belediye başkanımızın istifasının ardından boşalan Belediye Başkanlığı koltuğuna Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, teşkilatımızın, Yerel Yönetimler Başkanımızın tensipleri ile aday olarak gösterildim. Bu süreçte meclisimizdeki diğer siyasi parti üyelerinin de aday göstermemesi sonrası tek aday olarak seçime katıldım. Seçim sonucunda sadece AK Parti’nin değil MHP üyelerinin, İYİ Partinin oyları ile Belediye Başkanı olarak seçildim. Biliyorum ki mecliste üye bulundurmayan diğer siyasi partilerin de gönüllerinin benimle olduğunu düşünüyorum. Bende bu birlikteliğe layık bir başkan olacağımı buradan ilan etmek istiyorum. Nevşehir Belediye Başkanı olarak tüm çalışanlarımız ile 7 gün 24 saat çalışacağız. Bizim laf dalaşı ile çekişme ile kaybedecek vaktimiz yok. İnşallah hep birlikte bu birlikteliği koruyarak şehrimize hizmet edeceğiz” diye konuştu.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan seçimlerin ardından Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Savran daha sonra ise Nevşehir Belediye Başkanlığına giderek görevi Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut’tan teslim aldı.
Nevşehir Belediyesinde düzenlenen devir teslim törenine AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adan milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Belediye Meclis üyeleri katıldı.
Mehmet Savran kimdir?
Mehmet Savran, 1974 yılında Nevşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1992 yılında başladığı lisans eğitimini 1998 yılında bitirmesinin ardından Kırşehir ve Kastamonu'da hekim olarak görev yaptı.
İhtisasını 20042010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda yaptı. Savran, 2010 yılında Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görevini aldı. 2012 Mayıs ayından günümüze kadar Nevşehir’de özel bir hastanede çalıştı.
Savran, aktif siyasi hayatına ise, 2018 yılında AK Parti Nevşehir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak başladı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde İl Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.
Evli ve bir çocuk babası olan Op. Dr. Mehmet Savran aynı zamanda ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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