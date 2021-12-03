Nevşehir'de Tarık Kesekçi ve arkadaşları için mevlit okutuldu

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Trafik kazasında hayatını kaybeden BAYKAR mühendisi Tarık Kesekçi ve arkadaşları için Nevşehir'de mevlit okutuldu.

Alibey Camii'nde cuma namazından önce düzenlenen dua programında, Kur’anı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi. 200’den fazla Kur’anı Kerim hatimlerinin duasının da yapıldığı programda, tarafından vatandaşlara hurma şekeri ve gül suyu ikram edildi.

Programa, Tarık Kesekçi'nin ailesi de katıldı.

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