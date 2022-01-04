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Kapadokya, Akdeniz bölgesinde yetiştirilen limona ’yataklık’ ediyor 7 milyon sandık limon Kapadokya’da yatacak

İHA

Kapadokya, Akdeniz bölgesinde yetiştirilen limona ’yataklık’ ediyor 7 milyon sandık limon Kapadokya’da yatacak

Kapadokya bölgesinde bulunan, kayadan oyma doğal soğuk hava depoları, Adana ve Mersin bölgesinde yetiştirilen limona 'yataklık' ediyor.
Türkiye’nin en büyük limon deposu konumunda bulunan Nevşehir’de, tüf kayalara oyulan doğal soğuk hava depoları, limonların uzun süre muhafaza edilmesine imkan sağlıyor. Doğal soğuk hava depolarında bekletilen limonlar, doğal nem nedeniyle sulanarak daha lezzetli hale geliyor. Doğal soğuk hava deposu işletmecisi Ahmet Soylu yaptığı açıklamada, “Kavak Kasabası bölgesinde limon depolama alanında faaliyet sürdürmekteyiz. Limonlar Adana ve Mersin bölgesinde üretimi olup, Nevşehir bölgesinde de depolanmaktadır. Bölgemizde bulunan bu soğuk hava depoları kendi bünyesinde yüzde 9095 nem barındırmasından dolayı, limonların depolanması daha sağlıklı oluyor” dedi.

“Limonlar bekledikçe sulanacak”
Kasım ve Aralık ayında, Adana ve Mersin bölgesinde hasadı yapılan limonların boylama işleminden sonra Kapadokya bölgesinde bulunan ve nem oranı yüksek olan soğuk hava depolarına sevk edildiğini söyleyen Soylu, “Hasat dönemine göre sevkiyatlar Mart ayına kadar devam etmekte. Nisan ayından itibaren ise hem iç piyasaya hem de ihracata sevk edilmektedir. Limon altı boydan oluşmaktadır. En büyük boy ihracat sınıfında olan 100125 boylarındadır. Geriye kalan boylar ise iç piyasada değerlendirilmek üzere burada tekrar işçilik yapılarak vatandaşlara sunulmaktadır. Şuanda bu limon daldan yeni hasat edildi. Boy boy kağıtlanarak sevkiyat işlemi yapılan limonlar yeşil tonludur. Yataklaşma işleminde limonlar, hem renk tonu sarı tonuna ulaşacak hem de içerisinde bulunan su oranı biraz daha artacak. Şu an limonlar biraz ham ve su oranı düşük. Bekledikçe kabuk incelmesi olacak. İnceldikçe içerisindeki su oranı artış gösterecektir” şeklinde konuştu.

“Doğal depoların sıcaklığı, yaz kış 38 derece”
Limonların Kapadokya bölgesindeki Doğal Soğuk Hava Depolarında bekledikçe sulandığına dikkat çeken Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, “Limonlar depoya ilk girişte biraz yeşil renkli ve su oranı düşük olarak geliyor. Burada beklediği sürece, limonlarımızın rengi sararıyor ve içinin su oranı daha da artıyor. Örnek anlamında girişte bir çay kaşığı su oluyor ise, bu seviye bir yemek kaşığı seviyesine kadar çıkıyor. Bunun en büyük özelliği sulanma oranını artırmasıdır. Bu bölgedeki depolarımız, yaz kış ortalama iç sıcaklığı 38 derece arasında ve nem oranı da yüzde 85 ile yüzde 90 arasında olmasıdır. Bu nedenle limonların doğal ortamda sulanması sağlanıyor. Bu sayede raf ömrü daha uzun oluyor” diye konuştu. Limonlar Mersin bölgesinde yapay soğuk hava depolarında da saklanabildiğini söyleyen Bağcı “O depolarda elektrik maliyetlerinin yüksek olması ve raf ömrünün düşük olması nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Doğal depolarda bekletilen limonların tamamının raf ömrü uzun ve sulanma oranı daha fazla oluyor. Buradaki depolar tamamen doğal depolardır” ifadelerini kullandı.

“Kapadokya bölgesinde 7 milyon sandık limon depolanıyor”
Türkiye’nin en büyük soğuk hava depolarının Kapadokya Bölgesinde olduğunu söyleyen Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı ise, “Bölgemizde limon ve patates depolama amacı 600 civarında depo bulunmaktadır. Kavak bölgesinde bulunan depolarda 1 milyon 600 bin ton civarında patates girişimiz oluyor. Kavak ve Ortahisar bölgesinde ise 7 milyon sandık limon girişimiz oluyor. Hasat bittikten sonra Nisan ayından itibaren de iç piyasaya ve ihracata sevkiyat yapıyoruz” dedi.

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