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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de ‘Ters Ev’ ziyarete açıldı

İHA

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde inşaatı tamamlanan 'Ters Ev' ziyarete açıldı. Her şeyi ters olarak montaj edilen ve ziyaret edenlerin adeta başını döndüren Ters Ev, Kapadokya turizmine de farklı bir boyut kazandırdı.

Nevşehir’de ‘Ters Ev’ ziyarete açıldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde inşaatı tamamlanan ‘Ters Ev’ ziyarete açıldı. Her şeyi ters olarak montaj edilen ve ziyaret edenlerin adeta başını döndüren Ters Ev, Kapadokya turizmine de farklı bir boyut kazandırdı.
İlk olarak Rusların yaptığı ters ev konseptini Türkiye’ye ilk getiren Mehmet Emin Görmez Antalya’da başladığı proje çalışmalarına Kapadokya’da devam etti. Proje ortaklarından Muhammet Ali Çalıkoğlu “Kapadokya bölgesine yaptığımız bu ev onuncu ters evimiz. Görünen her şey ters monte edildi. İlk olarak bu projeyi Antalya’da hayata geçirdik. Dünyadaki taş kaplamalı tek ters ev. Özellikle Kapadokya’nın konseptine uygun olsun diye taş kaplama yaptık. İçinde yer alan bütün eşyalar yine Kapadokya’ya bölgesinin konseptine uygun olsun diye özel eşyalar kullandık. Bu projeyi Kapadokya’da gerçekleştirmek hayalimizdi. Bu proje ile bir hayalimizi daha hayata geçirmiş olduk. Kapadokya yoğun ilgi gören bir bölge. Bizde o nedenle burayı tercih ettik. Burada değişik bir atmosfer var. Eşyaların hepsi tavanda olduğu için insanlar ilk girişte başları dönüyor” şeklinde konuştu.
Proje ortağı Meryem Çetin’de, “Kapadoya’ya yaptığımız bu ters evimizin dışı taş ve içi seksenleri anımsatıyor. Şu an ters evde nostalji yaşıyoruz. İçeriye girdiğinizde baş dönmesi yaşıyorsunuz. Aksiyon yaşıyorsunuz. Her gelen bizim misafirimiz. Neden, ismimiz ters ev. Biz misafirlerimizi Kapadokya ters ev olarak, Ortahisar’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bir kahvenin kırk yıl hatırı var, ters evde içilen kahvenin 80 yıl hatırı var” dedi.
Ters evi ziyaret eden Fatih Adıgüzel’de “İçeri girince başım döndü. Özellikle fotoğraflarda çok farklı görünüyor. Sanki buzdolabını parmağımla kaldırıyor gibi. Çok farklı bir duygu, herkesin görmesini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

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